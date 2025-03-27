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  4. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'mda A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'mda A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2025 17:52
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Letonya'da gerçekleştirilen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi sonucu Türkiye A Erkek Milli Takımı A Grubu'nda yer aldı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'mda A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4’üncü torbada yer aldığı ve Letonya’nın başkenti Riga’da görsel bir şölenle başlayan kura çekiminin açılış konuşması FIBA Avrupa Başkanı Jose Garbajosa tarafından yapıldı.

RAKİPLER BELLİ OLDU!

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A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan

B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya

D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa

42'inci Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

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