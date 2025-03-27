FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'mda A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4’üncü torbada yer aldığı ve Letonya’nın başkenti Riga’da görsel bir şölenle başlayan kura çekiminin açılış konuşması FIBA Avrupa Başkanı Jose Garbajosa tarafından yapıldı.
A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan
B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya
C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya
D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa
42'inci Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.
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