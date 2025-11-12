SPOR

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58

FIBA Europe Cup C Grubu’nun 5. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında AEK Larnaca’yı 101-58 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu’nun 5. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK ekibini 101-58 mağlup etti.

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 1

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 2

Aliağa Petkimspor: Scrubb 7, Yunus Emre Sonsırma 1, Efianayi 26, Blumbergs 11, Floyd 10, Franke 15, Selim Şav 12, Sajus 8, Whittaker 4, Boran Güler 2, Mustafa Kurtuldum 5, Yiğit Gökay Kaba

Başantrenör: Özhan Çıvgın

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 3

AEK Larnaca: Hollingsworth 11, Nottage 9, Cooper 4, JHunt 6, Jamar Diggs 7, Varsos 5, Giannaras 8, Mckinnis 6, Panteli 2, Loizides

Başantrenör: Christophoros Livadiotis

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 4

  1. Periyot: 24-16(Aliağa Petkimspor lehine)
    Devre: 51-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
  2. Periyot: 73-42 (Aliağa Petkimspor lehine)
    5 faul: Mckkinnis (38.45) (AEK Larnaca)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır
    Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Basketbol aliağa petkimspor
En Çok Aranan Haberler

