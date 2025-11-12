FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu’nun 5. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK ekibini 101-58 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Aliağa Petkimspor: Scrubb 7, Yunus Emre Sonsırma 1, Efianayi 26, Blumbergs 11, Floyd 10, Franke 15, Selim Şav 12, Sajus 8, Whittaker 4, Boran Güler 2, Mustafa Kurtuldum 5, Yiğit Gökay Kaba
Başantrenör: Özhan Çıvgın
AEK Larnaca: Hollingsworth 11, Nottage 9, Cooper 4, JHunt 6, Jamar Diggs 7, Varsos 5, Giannaras 8, Mckinnis 6, Panteli 2, Loizides
Başantrenör: Christophoros Livadiotis
