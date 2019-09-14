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FIBA'dan Dirk Nowitzki'ye görev

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

FIBA'dan Dirk Nowitzki'ye görev

FIBA'dan yapılan açıklamada, geçen sezon profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nowitzki'nin 2019-2023 yıllarında başkanlık görevini yürüteceği belirtildi. Açıklamada, 41 yaşındaki Alman basketbol adamının ayrıca FIBA'nın 25 kişilik merkez kurulunda da görev alacağı kaydedildi.

Nowitzki, FIBA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, bu imkanı elde etmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, "FIBA'da oyuncuları temsil etmeyi ve onların sesi olmayı dört gözle bekliyorum. Bu yeni görevi üstlenmekten dolayı çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

NBA'de tek takımda 21 sezon forma giyen Nowitzki, Dallas Maverick ile 2011'de şampiyonluk yaşadı. Dirk Nowitzki, Almanya Milli Takımı ile 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2002 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya elde etti.

FIBA Oyuncular Komisyonunun ilk başkanlığını 2014-2019 yıllarında, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'in genel menajerliğini yapan eski Sırp basketbolcu Vlade Divac üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fiba Dirk Nowitzki

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