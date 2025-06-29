FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zafer Belçika'nın oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65'lik skorla mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Maça iyi başlayan İspanya ilk periyodu 19-18 önde geçerken soyunma odasına ise 37-31 önde gitti. İspanya, üçüncü periyodu da 52-49 galip tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Belçika maçın son anlarında öne geçti ve parkeden 67-65 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. 2023 yılında da şampiyon olan Belçika, üst üste iki Avrupa şampiyonasını zaferle tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi Belçika'da 19 sayı kaydeden Julie Allemand oldu.

EMMA MEESSEMAN MVP!

Öte yandan Belçikalı Emma Meesseman, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır