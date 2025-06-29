SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zafer Belçika'nın oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup etti ve şampiyon oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zafer Belçika'nın oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65'lik skorla mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Maça iyi başlayan İspanya ilk periyodu 19-18 önde geçerken soyunma odasına ise 37-31 önde gitti. İspanya, üçüncü periyodu da 52-49 galip tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Belçika maçın son anlarında öne geçti ve parkeden 67-65 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. 2023 yılında da şampiyon olan Belçika, üst üste iki Avrupa şampiyonasını zaferle tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi Belçika'da 19 sayı kaydeden Julie Allemand oldu.

EMMA MEESSEMAN MVP!

Emma-Meesseman

Öte yandan Belçikalı Emma Meesseman, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş rotasını İngiltere'ye çevirdi...Beşiktaş rotasını İngiltere'ye çevirdi...
Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...
Anahtar Kelimeler:
Belçika İspanya Avrupa Basketbol Şampiyonası Basketbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması...

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.