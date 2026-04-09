FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi.

