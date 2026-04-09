FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak kupanın sahibi oldu.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

