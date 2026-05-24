Avrupa'nın yeni kralı Olympiakos! Real Madrid'i yıkıp 13 yıllık hasreti bitirdi

Avrupa basketbolunun zirvesinde kırmızı-beyaz devrim! EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Real Madrid ile karşılaşan Olympiakos, parkeden 92-85 galip ayrılarak tam 13 yıllık kupa hasretine son verdi ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

Burak Kavuncu

Avrupa basketbolunun kalbi Berlin'de atarken, Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun şampiyonluk randevusu adeta nefesleri kesti. Dev finalde İspanyol devi Real Madrid ile Yunan panzeri Olympiakos karşı karşıya geldi. Parkede tam anlamıyla bir taktik ve güç savaşına sahne olan mücadelede rakibini 92-85'lik skorla dize getiren Olympiakos, kupayı müzesine götürerek Avrupa'nın yeni kralı oldu.

NEFES KESEN TAKTİK SAVAŞI: EUROLEAGUE FİNALİNDE SKOR SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRDİ!

Berlin’deki tarihi EuroLeague şampiyonluk finali, her çeyreği ayrı bir drama sahne olan muazzam bir parke savaşına sahne oldu. Mücadeleye fırtına gibi giren eflatun-beyazlılar, hücumdaki etkili oyunuyla ilk çeyreği 26-19 önde kapatarak Olympiakos’a gözdağı verdi. Ancak ikinci çeyrekte savunma vidalarını sıkan ve taraftarının desteğini arkasına alan Yunan panzeri, pota altını domine ederek soyunma odasına 46-44’lük skorla önde girmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte Real Madrid tecrübeli yıldızlarıyla yeniden reaksiyon gösterip son periyoda 65-61 üstün girmesine rağmen; maçın final bölümünde adeta parkeyi rakibine dar eden Olympiakos, bu geri dönüş savaşını 92-85 kazanarak 13 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

REAL MADRİD’İ DEVİREN OLYMPİAKOS 13 YIL SONRA AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ!

Berlin'deki dev final, turnuva tarihinin en epik şampiyonluk mücadelelerinden birine sahne oldu. Maçın başından itibaren hem hücumda hem de savunmada kusursuza yakın bir oyun sergileyen Olympiakos, Real Madrid’in yıldızlarına geçit vermedi. Karşılaşmanın kırılma anlarında soğukkanlılığını koruyan ve pota altını domine eden kırmızı-beyazlılar, 92-85'lik galibiyetle birlikte podyumun en üst basamağına çıktı.

Daha önce 1997, 2012 ve 2013 yıllarında bu kupayı müzesine götüren Pire ekibi, tam 13 yıl aradan sonra yeniden EuroLeague şampiyonu unvanını alarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

REAL MADRİD'İN FİNAL KABUSU SÜRÜYOR: 12. ŞAMPİYONLUK YİNE KAÇTI

EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanını elinde bulunduran Real Madrid ise Berlin'den çok ağır bir yıkımla ayrıldı. İspanyol efsanesi, son yıllarda turnuvaya ambargo koysa da final maçlarındaki makus talihini bir kez daha yenemedi. Son 5 sezonda tam 4. kez finale yükselme başarısı göstererek kırılması güç bir istatistiğe imza atan eflatun-beyazlılar, ne yazık ki bu finallerin 3'ünden parkeye gömülerek mağlup ayrıldı. Kupayı Olympiakos'a kaptıran Real Madrid, tarihindeki 12. EuroLeague zaferine ulaşma şansını bir kez daha kaçırarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

