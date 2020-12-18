FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, eleme maçlarının sona ermesinin ardından Türkiye'den Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un katılacağı 2020-21 normal sezonunun grup eşleşmeleri ve grupların her birine ev sahipliği yapacak takımlar belirlendi.

Buna göre, B Grubu maçlarına OGM Ormanspor, C Grubu'na ise Hatay Büyükşehir Belediyespor ev sahipliği yapacak.

Eşleşmeler şöyle:

A Grubu: KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), Bellona Kayseri Basketbol, BC Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), OGM Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), Ramla (İsrail)

C Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sparta K. M. R. Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan), Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

D Grubu: MBA Moskova (Rusya), InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya), KP Brno (Çekya), Birevim Elazığ İl Özel İdare