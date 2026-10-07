FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çimsa ÇBK Mersin, Leite ve Diaby'nin skor katkısıyla Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Mersin temsilcisi, çekişmeli geçen ilk periyodu 21-19 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE DEVREDE ÖNE GEÇTİ

İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Periyodun ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'ın pota altındaki etkili performansıyla farkı açtı ve soyunma odasına 38-32 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un skorer oyunuyla farkı daha da artırdı. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 59-48 önde tamamlayarak final çeyreğine önemli bir avantajla girdi.

KUPA FENERBAHÇE'NİN

Son periyotta hem hücumda hem de savunmada kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'in farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Mücadeleyi 79-71 kazanan sarı-lacivertliler, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

SON 4 SEZONDA ÜÇÜNCÜ KUPA

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin karşısındaki galibiyetinin ardından son 4 sezonda 3. kez FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.