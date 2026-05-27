Hollanda’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda Milli Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele edecek Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı. Sezonu Galatasaray’da tamamlayan Noa Lang, listede yer aldı.

KADRO AÇIKLANDI!

Teknik Direktör Ronald Koeman’ın belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen
Defans: Nathan Ake, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Micky Van De Ven, Jurrien Timber
Orta saha: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten De Roon, Guus Til, Quentin Timber, Mats Wieffer
Forvet: Brain Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysensio Summerville, Wout Weghorst

Portakallar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran’da Japonya ile oynayacak. 20 Haziran’da İsveç ile karşılaşacak olan Hollanda, gruptaki son maçında 26 Haziran’da Tunus ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

