FIBA, Şampiyonlar Ligi'nin tarihini açıkladı: 30 Eylül-4 Ekim

FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
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