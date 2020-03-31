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FIBA, Şampiyonlar Ligi'nin tarihini açıkladı: 30 Eylül-4 Ekim

BASKETBOL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nin tarihini açıkladı: 30 Eylül-4 Ekim

FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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