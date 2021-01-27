YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın

27.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son play-off bileti Pınar Karşıyaka'nın

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 85-76 yenen Pınar Karşıyaka, organizasyonda bir üst tura çıkan son takım oldu.

Brose Bamberg'in daha önce liderliği garantilediği grubun son maçında Bilbao Basket'i yenen Pınar Karşıyaka, play-off grup aşamasına kaldı. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği ilk turda, 16 takım yoluna devam etme hakkına kavuştu.

Türkiye'yi temsil eden 5 takımdan TOFAŞ, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka'nın bir üst tura yükseldiği organizasyonda, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray ise grup aşamasında elendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri dışında İspanyol temsilcileri Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza ile Hereda San Pablo Burgos, İtalyan ekipleri Dinamo Sassari ve Happy Casa Brindisi, Çekya'dan ERA Nymburk, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, Yunanistan'dan AEK, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Fransa'dan SIG Strasbourg, Letonya'dan VEF Riga, Almanya'dan Brose Bamberg, Bosna Hersek'ten Igokea bir üst tura yükseldi.

- Play-off grup aşaması

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler "Sekizli Final'e yükselecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak. Play-off aşaması 2-3 Mart'taki müsabakalarla başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:29
İkindi
16:11
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dal, İZBAN seferlerini aksattı

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dal, İZBAN seferlerini aksattı

İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

Minik kalpler salgında da unutulmadı

Minik kalpler salgında da unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.