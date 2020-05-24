FIBA sordu Cedi Osman yanıtladı

“Kesinlikle takım arkadaşlarımla toplanıp hep beraber bir takım antrenmanı yapmayı özlüyorum. Tesislere gidip oradaki insanlarla muhabbet etmeyi. Şu anda da onları yapıyoruz ama maalesef aynı hava yok çünkü birbirimize yakın olamıyoruz, sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Yine biz kendi aramızda konuşuyoruz ama sonuçta aynı hissi vermiyor. Sağlık her şeyden daha önemli olduğundan dolayı bu kurallara uymak zorundayız. Bir de taraftarlarımızın önünde maç oynamayı çok özledim.”

EVDE KALINAN SÜREÇTE NELER YAPTIN, NASIL AKTİF KALDI?

“Sezona devam edip etmeyeceğimiz belli olmadığı için, bir şekilde formumu korumak adına evde çalışmalar yaptım tabii ki. Bir yandan yeni bir dil, İspanyolca öğrenmeye başladım. Bu arada her Çarşamba günleri The First Cedi Live’ı yapmaya başladık. Bu aslında uzun soluklu olmasını istediğimiz bir proje ve sürdürmek istiyoruz. Arada dizi ve film izliyorum. Bu şekilde evde zaman geçiriyorum. Bazen oyun oynuyorum, telefonda arkadaşlarımla konuşuyorum. Maalesef sıkıldık evde ama şu anlık yapabileceğimiz pek bir şey yok.”

SAHALARA GERİ DÖNDÜĞÜMÜZDE ATACAĞIN İLK BASKETİN NASIL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORSUN?

“Aslında onu çok fazla düşünmemeye çalışıyorum çünkü bazen forse edebiliyoruz durumları. O zaman da çok istediğimiz için bazen istediğimiz şeyler olmuyor. O yüzden oyunu akışına bırakmak lazım. Oyunun bana gelmesini bekliyorum, en önemlisi o bence. Çünkü, dediğim gibi, bazen ne kadar istesek de olmuyor, yapamıyoruz. O yüzden en iyisi maçın, o topun bize gelmesini beklemek. Sonrasında da zaten bir kere basket olunca açılıyorsun, işler istediğin gibi gitmeye başlıyor.”

SENİ SAHADA GÖRMEYİ ÖZLEYENLERE MESAJIN NEDİR?

“Şu anda bence en önemlisi herkesin evde kalması. Maalesef risk hala devam ediyor. Her ne kadar vaka sayısı azalmış olsa da evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem ailemizin sağlığı, hem kendi sağlığımız için çok önemli. Biz de çok özledik, artık maçlara çıkmayı biz de çok istiyoruz. Eminim seyircilerimiz de aynı şekilde çok özlemişlerdir. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyorum. Sezon devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama biz tabii pozitif olmaya çalışıyoruz. O yüzden umuyorum en kısa sürede tekrar birbirimizi göreceğiz.”

(İHA)

