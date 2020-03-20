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Fibromiyalji hastaları dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Fibromiyalji hastaları dikkat

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Fibromiyalji eklem dışı romatizma hastalığıdır. Toplum da yüzde 5 arasında görülmektedir. Görülme sıklığı 40-60 yaşlarda artar. Hastalık uyku bozuklukları, yorgunluk, depresyon, kas ve iskelet ağrılarıyla kendini gösterir. Fibromiyalji hastalarının ikincil ve destekleyici bir tedavi yöntemi olarak beslenmelerine ve psikolojilerine önem göstermeleri gerekmektedir” dedi.
Öncelikle uyku saatlerinin düzene oturtturulmasını ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Bu sirkadiyen ritmi ve bir çok hormonun sentezini olumlu yönde etkileyecektir. Beslenme ve kilo problemlerini önemsemek şart. Ağrılarınızın nedeninin fazla kilolarınız olabilir. Bir diyetisyene başvurup bu sorunu ortadan kaldırmanız hem ağrılarınızı azaltacak hem de psikolojik olarak fazla kilolardan kurtulmak size iyi gelecektir. Fibromiyalji hastalarında triptofan aminoasidinden zengin bir beslenme planı yapılmalı. Muz, ananas, fındık, hindi eti, ıspanak, yumurta triptofandan zengin besinlerdir. Triptofan mutluk hormonu diye bilinen serotine çevrilir. Uyku, iştah ve dürtü kontrolünün düzenlenmesi serotonin görevleri arasındadır ve artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilidir. Hastalarda genellikle konstipasyon halk arasında kabızlık diye bahsettiğimiz durum sıklıkla gözlenir çözüm olarak bol su tüketimi, fiziksel aktiviteyi arttırıcı etkinlikler ve posadan zengin bir beslenme önerilir. Hastalarda kronik ağrı, yorgunluk, depresyona eğilim sebebiyle fiziksel aktivite azalır bu azalma erken dönemde osteoporoz (kemik erimesi ) gelişim riskine de neden olabilmektedir. Hastalar yıllık kan kontrollerini yaptırmalı kalsiyum, fosfor ve vitamin D seviyelerine baktırmalılardır. Hiçbir ağrı kalıcı değildir, ağrının sebebini bulmak ve ona uygun bir tedavi yöntemi belirlemek en uygun yöntemdir” açıklamalarında bulundu.

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