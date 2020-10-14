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Fidan dikerek Hatay’daki orman yangınına dikkat çektiler

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Hatay’da meydana gelen orman yangınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, öğrencilerle beraber temsili fidan dikimi gerçekleştirdi.Başkan Koyuncu, Emirdağ Orman İşletme Şefi Ali Bayındır, Aziziye İlkokul Müdürü Muammer Uykun ve Okul Müdür Yardımcısı Halil Türk ile Hatay’daki orman yangınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için temsili fidan dikimi gerçekleştirdiler.

Fidan dikerek Hatay’daki orman yangınına dikkat çektiler

Geçtiğimiz hafta Hatay’da meydana gelen orman yangınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, öğrencilerle beraber temsili fidan dikimi gerçekleştirdi.
Başkan Koyuncu, Emirdağ Orman İşletme Şefi Ali Bayındır, Aziziye İlkokul Müdürü Muammer Uykun ve Okul Müdür Yardımcısı Halil Türk ile Hatay’daki orman yangınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için temsili fidan dikimi gerçekleştirdiler. Hatay’daki yangının çok üzücü olduğunu belirten Başkan Koyuncu, ‘’Hatay’da binlerce ağaç ve canlı yandı. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hatay’da yanan ormanlar değil, bizim bağrımızdır. Bu sebeple herkesi fidan dikmeye davet ediyorum. Gençlerimize örnek olalım bugün bir fidan yarın bir ormandır’’ dedi.

Fidan dikerek Hatay’daki orman yangınına dikkat çektiler

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