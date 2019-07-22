FIFA 20 için yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı

FIFA serisinin yeni oyunu 27 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak oyun için EA Sports yeni bir video yayınladı.

Videoda da görüldüğü üzere EA Sports özellikle oynanış üzerinde önemli geliştirmelere imza atmış. Bu geliştirmelerin genelinin ise gerçekçiliği arttırmak yönünde olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Yani FIFA 20 ile bizleri daha gerçekçi bir FIFA deneyimi bekliyor diyebiliriz. Elbette bu konuda oyun çıkmadan yorum yapmak pek doğru olmaz. Malum EA Sports bazen ölçüyü biraz fazla kaçırabiliyor. Örneğin yeni gelecek olan Belirleyici Anlar özelliği de oynanışı olumsuz olarak etkileyebilir. Bu özellik genel olarak geride olan takımın son anlarda baskılı bir oyun ortaya koymasına dayandırılmış. Dolayısıyla mevcut dengenin iyi ayarlanamaması oyun severleri FIFA’dan soğutabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz.

