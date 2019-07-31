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FIFA, 2019 yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.

FIFA, 2019 yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10'ar isimden oluşan en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktör aday listeleri belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şunlar:

Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

Yılın en iyi teknik direktörü adayları ise şunlar:

Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru Milli Takımı), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brezilya Milli Takımı).

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