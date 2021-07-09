FIFA 22'nin kapağında Kylian Mbappe olacak

Oyunseverler FIFA 22'yi heyecanla beklerken oyunun kapak yıldızı belli oldu.
FIFA 21'in de kapağında yer alan Kylian Mbappe halk oylamasının ardından yerini kaybetmedi. FIFA 22'nin kapağında da Fransız yıldız yer alacak.
EURO 2020'deki performansıyla beklentilerin altında kalan Mbappe, PSG formasıyla ise unutulmaz bir sezona imza attı.
22 yaşındaki futbolcu 46 resmi maça çıkarken 42 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Mbappe gollerinin 27'sini Ligue 1'de, 8'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 7'sini ise Fransa Kupası'nda kaydetti.
FIFA 22'nin standart sürümünün 24 Eylül 2021'de piyasaya çıkması bekleniyor. Şampiyonlar ve Ultimate sürümlerin ise 21 Eylül'de çıkması bekleniyor.
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