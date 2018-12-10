FIFA, Modeste için kararını verdi

FIFA verdiği kararda Köln'ün Çin kulübüne herhangi bir tazminat ödemesine gerek olmadığını açıkladı. Ancak oyuncunun Çin ekibinden talep ettiği tazminat da reddedildi.

Ayrıca Modeste'nin Köln'e ancak kış döneminde resmi imza atabileceği ve ligin ikinci yarısından itibaren oynayabileceğine karar verildi. Çin kulübünün bu karar sonrası konuyu CAS'a taşıma hakkı da bulunuyor.

ALBAYRAK 'VAZGEÇTİK' DEMİŞTİ

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Modeste ile ilgili, "Modeste transferi olmayacak. Bizim öyle riske girecek, sokağa atacak bir durumumuz yok Galatasaray olarak. Bizde petrol kuyusu yok. O transferden vazgeçtik" demişti. (FutbolArena)

