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Galatasaray açıkladı! Rafael Leao'nun bonservis ücreti ve maaşı belli oldu

Galatasaray yeni transferi Rafael Leao için açıklama yayınladı. Yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılı kulüp Milan'a 38 milyon euro ödeyecek. Sonraki satışın karından ise Milan'a yüzde 20 pay verilecek. Öte yandan 4 yıllık anlaşmaya varılan Portekizli yıldıza da her sezon 10 milyon euro yıllık maaş ödenecek.

Galatasaray açıkladı! Rafael Leao'nun bonservis ücreti ve maaşı belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Transfer sezonunun son günlerinde gaza basan Galatasaray, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu İstanbul'a getirmişti. Ayağın tozu ile Galatasaray-Göztepe maçını izleyen Leao, maç sonu sahaya inmiş ve taraftarları selamlamıştı.

38 MİLYON EURO BONSERVİS VE 10 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ

Sarı kırmızılı ekibin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli ve yıllık maaş da belli oldu. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamaya göre Milan'a 38 milyon euro transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray açıkladı! Rafael Leao nun bonservis ücreti ve maaşı belli oldu 1

Öte yandan Portekizli yıldız da 4 sezon boyunca Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro maaş alacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Rafael Leao
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