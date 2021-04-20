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FIFA Başkanı Gianni Infantino: Kendi yolunu seçenler sonucuna katlanmak zorunda

20.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 12 takımın Avrupa Süper Ligi'ni kurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino: Kendi yolunu seçenler sonucuna katlanmak zorunda

Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu. Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklanmıştı.

FIFA Başkanı Infantino ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Ben, kulüpleri ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar. Başka bir ihtimal bulunmuyor. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını onaylamıyoruz. Sistemin ve organizasyonların dışında, hiç şüphe yok . FIFA olarak Avrupa Süper Ligi’nin karşısında olduğumuzu ve mevcut organizasyonları desteklediğimizi söylemek isterim. Prensiplerimizin ve değerlerimizin her zaman arkasındayız.'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
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