FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.
Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.
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