FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor...

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a FIFA’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce aldığı -11 puan silme cezasının yanı sıra bu cezayla birlikte Adana Demirspor geri dönülmesi zor bir noktaya doğru hızla ilerliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.
6 Aralık 2024'te FIFA tarafından yapılan incelemeler neticesinde 3 puan silme cezası alan Adana Demirspor, 10 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan maçta sahadan çekilmesi sebebiyle hükmen mağlup ilan edilmiş ve puanları silinmişti.
