FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor...

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a FIFA’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce aldığı -11 puan silme cezasının yanı sıra bu cezayla birlikte Adana Demirspor geri dönülmesi zor bir noktaya doğru hızla ilerliyor.

TFF AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

PUANLARI DEVAMLI SİLİNİYOR

6 Aralık 2024'te FIFA tarafından yapılan incelemeler neticesinde 3 puan silme cezası alan Adana Demirspor, 10 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan maçta sahadan çekilmesi sebebiyle hükmen mağlup ilan edilmiş ve puanları silinmişti.