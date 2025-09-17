SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor

FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor...

Süper Lig’de bir dönem fırtınalar estiren Adana Demirspor’a FIFA’dan cezalar gelmeye devam ediyor. FIFA Disiplin Komitesi Türk ekibine 6 puan silme cezası vererek -17 puana düşürdü.

FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor...
Burak Kavuncu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a FIFA’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce aldığı -11 puan silme cezasının yanı sıra bu cezayla birlikte Adana Demirspor geri dönülmesi zor bir noktaya doğru hızla ilerliyor.

TFF AÇIKLADI!

FIFA dan Adana Demirspor a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor... 1

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

PUANLARI DEVAMLI SİLİNİYOR

FIFA dan Adana Demirspor a bir ceza daha! -17 puana ulaşan Adana ekibi artık geri dönülemez yola giriyor... 2

6 Aralık 2024'te FIFA tarafından yapılan incelemeler neticesinde 3 puan silme cezası alan Adana Demirspor, 10 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan maçta sahadan çekilmesi sebebiyle hükmen mağlup ilan edilmiş ve puanları silinmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç: "Hiç gitmesini istemezdim ama mecburen sattık"Ali Koç: "Hiç gitmesini istemezdim ama mecburen sattık"
Tedesco sonrası İsmail Kartal ilk kez konuştu!Tedesco sonrası İsmail Kartal ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Ceza Adana Demirspor FIFA son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.