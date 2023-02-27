FIFA'dan Adriana Lima'ya sürpriz görev! ''Onur duyuyorum''

FIFA, Brezilyalı süper model Adriana Lima'nın, Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu.

"UTKULU OLDUĞUNU HEMEN HİSSEDİYORSUNUZ"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Adriana ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz. O futbolla yaşıyor ve nefes alıyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olabiliyor" dedi.

Adriana Lima, dünyanın dört bir yanında kürsel girişimler yapıp, sosyal medya üzerinden tanıtımlar yapacak.

"ONUR DUYUYORUM"

Adriana Lima, "FIFA tarafından ilk Küresel Taraftar Elçisi olarak seçildiğim ve taraftarların oyuna daha da yaklaşmasına yardımcı olacak böyle bir platform verildiği için çok minnettarım ve onur duyuyorum" dedi.

