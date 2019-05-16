SPOR

FIFA'dan Anderlecht ve Belçika Futbol Federasyonu'na ceza

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Belçika Futbol Federasyonu ve Anderlecht kulübüne para cezası verdi.

FIFA'dan Anderlecht ve Belçika Futbol Federasyonu'na ceza

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile Anderlecht Kulübüne para cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Anderlecht'e 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

FIFA, kuralın ihlal edilmesine izin verdiği gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonuna da 230 bin İsviçre frangı para cezası verdi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Orkun Kökçü Hollanda'yı reddettiOrkun Kökçü Hollanda'yı reddetti
İşte De Ligt'in yeni adresi!İşte De Ligt'in yeni adresi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fifa anderlecht Belçika Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

'Silahım olsa vururdum' dedi, cezası açıklandı

'Silahım olsa vururdum' dedi, cezası açıklandı

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formiga, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 7 kez katılan ilk futbolcu oldu

7. kez Dünya Kupası'nda!

FIFA'dan Anderlecht ve Belçika Futbol Federasyonu'na ceza

FIFA'dan flaş ceza!

Orkun Kökçü Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti

Orkun Kökçü Hollanda'yı reddetti

Matthijs de Ligt Premier Lig ya da La Liga'ya transfer olacak

İşte De Ligt'in yeni adresi!

İki yıldız futbolcuya hapis cezası!

İki yıldız futbolcuya hapis cezası!

Ersan Adem Gülüm Western United'a transfer oldu

Ersan Gülüm'ün yeni takımı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.