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FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili açıklama geldi

06.09.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'dan tarihi olayların ardından ertelenen Brezilya-Arjantin maçı için açıklama geldi.

FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili açıklama geldi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesine tepki gösterdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın ertelenmesi sırasında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Futbolseverler, dünya futbolunun en önemli iki ülkesi arasında oynanan maçı izleme olanağından yoksun kaldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçı sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"OLAYA İLİŞKİN KARAR VERİLECEK"

Hakemlerin maça ilişkin hazırladığı ilk raporun FIFA'ya ulaştığı kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

YASALAR ÇİĞNENDİ Mİ?

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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