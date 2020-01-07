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  4. FIFA'dan Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

FIFA'dan Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, 3 futbolcuya olan borçları nedeniyle FIFA'dan 3 dönem geçici transfer yasağı aldıklarını açıkladı.

FIFA'dan Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Elazığspor’a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor’a FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

TRAORE, SARPONG VE SEGBEFIA'YA TOPLAM 168 BİN EURO BORÇ VAR

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA’dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fifa elazığspor tff 2. lig selçuk öztürk

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