FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası

TFF resmi internet sitesi üzerinden de Eskişehirspor'a -6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılılar 6 puan kazandıktan sonra 0 puana ulaşacak. Eskişehirspor ligin ilk haftalarında bu cezanın getirmiş olduğu dezavantanjı kapatmak istiyor.

Eskişehirspor'a Haziran ayında Sebastian Pinto'ya verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle -6 puan cezasının verildiği açıklanmıştı. Bu cezanın Mart ayında kesinleştiği de Eskişehirsporlu yöneticiler tarafından dile getirilmişti.



