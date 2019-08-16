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FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

FIFA, Eskişehirspor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi nedeniyle -6 puan cezası verdi. Ceza TFF tarafından resmen uygulandı.

FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası

TFF resmi internet sitesi üzerinden de Eskişehirspor'a -6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılılar 6 puan kazandıktan sonra 0 puana ulaşacak. Eskişehirspor ligin ilk haftalarında bu cezanın getirmiş olduğu dezavantanjı kapatmak istiyor.

Eskişehirspor'a Haziran ayında Sebastian Pinto'ya verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle -6 puan cezasının verildiği açıklanmıştı. Bu cezanın Mart ayında kesinleştiği de Eskişehirsporlu yöneticiler tarafından dile getirilmişti.

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tff Eskişehirspor pinto fifa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vay vay göztepeyi eledik diye dk.60 da soyunup dalga geçen eskişehir taraftarına bak.. o günden sonra güzel bir gün göremediler yazık olmuş müzik aletleriyle kendine en iyi diyen taraftar topluluğuna :)
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