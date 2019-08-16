FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası

TFF resmi internet sitesi üzerinden de Eskişehirspor'a -6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılılar 6 puan kazandıktan sonra 0 puana ulaşacak. Eskişehirspor ligin ilk haftalarında bu cezanın getirmiş olduğu dezavantanjı kapatmak istiyor.
Eskişehirspor'a Haziran ayında Sebastian Pinto'ya verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle -6 puan cezasının verildiği açıklanmıştı. Bu cezanın Mart ayında kesinleştiği de Eskişehirsporlu yöneticiler tarafından dile getirilmişti.
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