FIFA'dan futbolun dengesini değiştirecek yeni kural önerisi!

Dünya futbolunun patronu FIFA, kendi arasında yaptığı son toplantıda ilginç bir kural denemeye karar verdi. Kulüplerin mali yükünü hafifletmek ve genç yeteneklerin gelişimini hızlandırmak amacıyla masaya yatırılan yeni proje, futbol dünyasına bomba gibi düştü.

İLK 11'DE ALTYAPI ZORUNLULUĞU GELİYOR

FIFA'nın verdiği karara yönelik sızan detaylarda; kulüpler, sahaya çıkardıkları ilk 11'de kendi altyapılarından yetişmiş 20 veya 21 yaş altı en az bir oyuncu bulundurmak zorunda kalacak. Sadece A takım kadrosunda yedek bekletilmesi değil, direkt olarak ilk 11'de sahada yer alması planlanan bu kuralın, kulüpleri pahalı dış transferler yerine kendi akademilerine yatırım yapmaya zorlaması hedefleniyor.

2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

FIFA'nın şu anlık kendi içinde tartıştığı bu kuralın yürürlüğe girmesi durumunda 2027'de tüm takımlar yeniden kadro planlaması yapmak zorunda kalacak.

Kuralın hayata geçmesi halinde sadece Avrupa devleri değil, Süper Lig ekipleri de kadro mühendisliğini tamamen değiştirmek ve altyapıdan çıkardığı gençleri mecburi olarak ilk 11'e monte etmek zorunda kalacak.