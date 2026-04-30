Victor Osimhen'den Fenerbahçe itirafı! "Oynadığımız en iyisiydi"

Galatasaray’ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını ve Türkiye’deki derbi deneyimini çarpıcı sözlerle anlattı. Nijerya basınına konuşan golcü oyuncu, Galatasaray taraftarını "kariyerinde gördüğü en iyisi" olarak tanımladı.
Kariyerinde birçok büyük maça çıktığını belirten Osimhen, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin kendisi için zirve noktası olduğunu ifade etti. Nijeryalı yıldız, "Kariyerimde oynadığım çok fazla unutulmaz maç var. Geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı." sözleriyle derbinin etkisinden çıkamadığını dile getirdi.
Napoli taraftarlarıyla Galatasaray taraftarlarını kıyaslayan golcü oyuncu, sarı-kırmızılı tribünlerin kendisini büyülediğini söyledi. Türkiye'de futbolun bir gelenek olduğunu vurgulayan Osimhen, "Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli'de biliyorsun, taraftarlar her zama harikadır. Benzer şekilde, Galatasaray taraftarlarına da benziyor. Buraya geldiğimde futbol başka bir seviyede, kulüplerini tüm kalpleriyle destekliyorlar. Türkiye için futbol gelenek. Kendi kulüplerini canla başka desteklerler. Deplasman maçlarında, ailemle dışarıdayken bana sevgilerini gösteriyorlar. Benim için şimdiye kadarki kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da." dedi.
İstanbul’da kendisini evinde hissettiğini belirten yıldız futbolcu, sözlerini duygusal bir şekilde noktaladı:
"Bugüne kadar kariyerimden çok keyif aldım. Bence burada bir yuva buldum. Rahat hissettiğim, yani bulunduğum yer, ailem ve birkaç yakın arkadaşım. Galatasaray... Açıklayacak bir kelime arıyorum. Bu aile, bu aşk, bu birlik, bu saygı... Tanrı'ya gerçekten minnettarım ki Galatasaray ile yollarımız kesişti."
