Trabzonspor, Süper Lig’in ’kafa golü’ rekortmeni oldu

Trendyol Süper Lig’de hücum gücüyle öne çıkan Trabzonspor, attığı 58 golün 20’sini kafa vuruşlarıyla kaydederek, ’bir sezonda en fazla kafa golü atan takım’ ünvanının sahibi oldu. Ligde bu alanda bir önceki rekor 19’ar kafa golüyle yine bordo-mavili takım ve Beşiktaş’a aitti.

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası oynadığı 3 maçı kazanamadı. Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Konyaspor’a ise mağlup oldu. Takımın tek golü ise Augusto’nun kafasından geldi. Kafa vuruşlarıyla skor üretmeye devam eden bordo-mavililer, henüz sezon tamamlamadan kafa ile attığı gol sayısını 20’ye çıkardı ve bu alanda Süper Lig’de rekor kırdı.

2.01’LİK ONUACHU KAFA İLE DAHA ÇOK ATTI

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Paul Onuachu, son 2 haftada Başakşehir ve Konyaspor kalelerini boş geçti. Trabzonspor’un hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden birisi olan 2.01’lik Nijeryalı golcü, 22 golle ligde krallık yarışında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 9’unu kafa ile kaydetti. 6 penaltı golüne imza atan Onuachu, 7 golü ise ayak ile attı.
Onuachu’yu, Augusto takip etti. 5 kafa golü atan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 3, Stefan Savic ve Ozan Tufan 1’er gole imza attı. Sezon içinde takımdan ayrılan Sikan da 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 34 KAFA İLE GELDİ

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplarda ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Hava toplarındaki bu üstünlük, skorlara da yansıdı. Bordo-mavililer birçok maçta kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla buldu. Karadeniz ekibi gollerin yaklaşık yüzde 34’nü hava toplarından buldu.

REKORU ELE GEÇİRDİ

Trendyol Süper Lig’de daha önce bir sezonda en fazla kafa golü atan takımlar arasında 2014-2015 sezonunda Trabzonspor ve 2017-2018 sezonunda Beşiktaş, 19’ar golle zirvede yer alıyordu. Bordo-mavililer, bu sezon kaydettiği 20 kafa golüyle söz konusu eşiği aşarak rekorun yeni sahibi oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandıTrendyol Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Aziz Yıldırım başkanlığa aday oluyor! Aykut Kocaman ile anlaştıAziz Yıldırım başkanlığa aday oluyor! Aykut Kocaman ile anlaştı
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

