FIFA'dan tarihi karar! Beraberlik kalkıyor...

The Sun'un haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ı ikna edip kupayı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik yapacak.

Öyle bir değişim geliyor ki

1 / 5 Buna göre; Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının grup maçlarında beraberlik kuralını kaldıracak.

2 / 5 90 dakikası berabere biten maçlarda direkt olarak penaltı atışlarına gidilecek.

3 / 5 Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.

4 / 5 Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak.