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FIFA'dan tarihi karar! Beraberlik kalkıyor...

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

FIFA, futbolda tarihi bir değişikliğe gidiyor.

The Sun'un haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ı ikna edip kupayı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik yapacak.

Öyle bir değişim geliyor ki

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Buna göre; Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının grup maçlarında beraberlik kuralını kaldıracak.

Buna göre; Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının grup maçlarında beraberlik kuralını kaldıracak.
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90 dakikası berabere biten maçlarda direkt olarak penaltı atışlarına gidilecek.

90 dakikası berabere biten maçlarda direkt olarak penaltı atışlarına gidilecek.
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Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.

Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.
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Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak.

Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak.
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2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka'nın berabere kalarak gruptan birlikte çıkmaları, İngiltere ile Belçika arasındaki maçın anlamının kalmaması ve Senegal'in fair-play'le elenmesi gibi durumlar tartışma konusu olmuştu. (MİLLİYET)

2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka'nın berabere kalarak gruptan birlikte çıkmaları, İngiltere ile Belçika arasındaki maçın anlamının kalmaması ve Senegal'in fair-play'le elenmesi gibi durumlar tartışma konusu olmuştu. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
fifa Gianni Infantino katar

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