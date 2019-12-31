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  4. FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı

FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

FIFA, çok tartışılan ofsayt pozisyonlarıyla ilgili yeni bir karar aşamasında... İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, hücum eden oyuncunun tüm vücudunun yerine sadece belirli uzuvları, savunma oyuncusundan önde olursa ofsayt kararı verilmeyecek.

FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı

Futbol dünyasında en sık tartışılan konuların başında gelen ofsayt pozisyonlarıyla ilgili FIFA'nın üzerinde çalıştığı yeni taslak dikkat çekti.

OFSAYT KARARI İÇİN "BARİZ BOŞLUK" KURALI

İngiliz The Times Gazetesi'nin haberine göre; FIFA'nın ilgili kurumları ofsayt pozisyonlarında hücum oyuncusuyla, savunma oyuncusu arasında "bariz boşluk" kavramı üzerinde tartışıyor.

Buna göre, hücum eden oyuncunun tüm vücudu, savunma oyuncusundan önde olursa bu pozisyona ofsayt verilecek. Aksi halde hücum eden oyuncunun sadece belirli uzuvları savunma oyuncusundan öndeyse bu pozisyonlara ofsayt verilmemesi gündemde...

FIFA'nın son kararını vermesi halinde bu durumu IFAB'a bildireceği ve ardından test aşamasına geçileceği kaydedildi.

(Futbol Arena)

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