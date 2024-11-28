FIFA dünya sıralaması belli oldu! İşte A Milli Takımımızın yeni sırası...

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızın Galler ve Karadağ ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.

2 BASAMAK DÜŞTÜK

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

DÜNYA KUPASI'NIN SON SAHİBİ YERİNİ KORUDU

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1: Arjantin

2: Fransa

3: İspanya

4: İngiltere

5: Brezilya

6: Portekiz

7: Hollanda

8: Belçika

9: İtalya

10: Almanya