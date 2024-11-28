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FIFA dünya sıralaması belli oldu! İşte A Milli Takımımızın yeni sırası...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.11.2024 19:36
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralaması belli oldu. Söz konusu sıralamada Türkiye A Milli Futbol Takımımız iki basamak geriye düşerek 28. sırada yer aldı.

FIFA dünya sıralaması belli oldu! İşte A Milli Takımımızın yeni sırası...

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızın Galler ve Karadağ ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.

2 BASAMAK DÜŞTÜK

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

DÜNYA KUPASI'NIN SON SAHİBİ YERİNİ KORUDU

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Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1: Arjantin
2: Fransa
3: İspanya
4: İngiltere
5: Brezilya
6: Portekiz
7: Hollanda
8: Belçika
9: İtalya
10: Almanya

Anahtar Kelimeler:
FIFA türkiye milli takımı
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