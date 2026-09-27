FIFA Fenerbahçe'ye transfer yasağı vermişti! Sebebi ortaya çıktı: Meğer bu yüzdenmiş...

FIFA'nın Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı getirmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Kulüp, söz konusu yaptırımın geçici olduğunu ve Youssef En-Nesyri transferindeki bonservis ödemesiyle bağlantılı bulunduğunu duyurdu.

YASAĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, FIFA tarafından uygulanan üç dönemlik transfer yasağının geçici nitelikte olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptırımın 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin ödeme sürecinden kaynaklandığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir."

GECİKEN ÖDEME YAPILDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi üzerine ilgili kulübün FIFA nezdinde girişimde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yönetimi, göreve geldikten sonra geciken taksidi ödediğini belirtirken, FIFA'ya taşınan süreçte bir sonraki taksidin de ödenmesinin talep edildiğini ve bu ödeme için FIFA kararının beklendiğini açıkladı.

"Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

FIFA'NIN LİSTESİNDE YER ALDI

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan Kayıt Yasağı Listesi'nde Fenerbahçe'nin üç dönemlik transfer yasağı aldığı görüldü. Sarı-lacivertli kulüp için cezanın başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak kayıtlara geçti.

FIFA'nın resmi sorgulama ekranında da Fenerbahçe hakkında üç dönemlik transfer yasağı bulunduğu bilgisi yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp ise kararın gerektirdiği ödemenin pazartesi günü yapılacağını ve ardından gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla yasağın kaldırılacağını bildirdi.