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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih’ten şok skor! 3 değil, 5 değil, tam 10 tane…

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C grubu ilk karşılaşmasında Alman kulübü Bayern Münih, Yeni Zellanda ekibi Aucland City ile karşılaştı. Amerika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Almanlar gruba farklı bir galibiyetle başladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih’ten şok skor! 3 değil, 5 değil, tam 10 tane…
Burak Kavuncu
Kingsley Coman

Kingsley Coman

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C grubu’nda Bayern Münih, Yeni Zellandalı rakibi Auckland City’i 10-0 yenerek turnuvaya farklı bir başlangıç yaptı. Bayern Münih maça çok hızlı başlarken ilk yarı 6-0’lık skorla sona erdi. İlk yarıda golleri 6 ve 21. dakikalarda Fransız yıldız Kingsley Coman, 18.dakika da eski Galatasaraylı Sacha Boey, 20 ve 45+3. Dakikalarda Olise ve 45 de Thomas Müler attı. Maçın ikinci yarısında da oyunu rölantiye almayan Alman ekibi 68, 73 ve 84. Dakikalarda Janal Musiala ve 89. Dakika da bir kez daha Thomas Müller ile gol bulunca karşılaşma 10-0 Bayern Münih’in üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY’IN YILDIZI SÜRE ALMADI

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Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği yeni yıldızı Leroy Sane ise maçta süre almadı.

SIRADAKİ MAÇ SALI GÜNÜ

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Grubun diğer takımları Benfica ile Boca Juniors da 17 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. 4 takımında birbirleri ile karşılaşacağı C grubunda, ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

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Anahtar Kelimeler:
bayern munih FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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