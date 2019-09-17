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FIFA ödül törenini Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit sunacak

FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

FIFA, futbolda 2019 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini, İtalyan sunucu Ilaria D'Amico ile Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'in sunacağını açıkladı.

FIFA ödül törenini Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit sunacak

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit'in üstleneceği bildirildi.

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un hayat arkadaşı Ilaria D'Amico, uzun süre televizyonda futbol programı sunuculuğu yaptı. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Gullit ise son yıllarda televizyonda futbol yorumculuğu görevi üstlendi.

Törende, erkek ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ilaria D'Amico ruud gullit fifa

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