FIFA ödül törenini Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit sunacak

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit'in üstleneceği bildirildi.

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un hayat arkadaşı Ilaria D'Amico, uzun süre televizyonda futbol programı sunuculuğu yaptı. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Gullit ise son yıllarda televizyonda futbol yorumculuğu görevi üstlendi.

Törende, erkek ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.



