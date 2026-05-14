FIFA resmen açıkladı! 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'nın yayımladığı disiplin listesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne üçer dönem transfer yasağı verildi. Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde kulüplerin cezalarının kaldırılabileceği belirtildi.

Cevdet Berker İşleyen

FIFA'nın yayımladığı güncel disiplin listesinde, Türkiye'den üç kulüp transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nün yeni oyuncu kaydı yapmaları geçici olarak durduruldu.

ÜÇ KULÜBE ÜÇER DÖNEM CEZA

FIFA tarafından yapılan açıklamada, mali anlaşmazlıklar ve mevzuata aykırı işlemler nedeniyle söz konusu kulüplere üçer transfer dönemi boyunca yasak getirildiği belirtildi. Böylece kulüpler, ceza süresi boyunca kadrolarına yeni futbolcu ekleyemeyecek.

YASAKLAR GEÇİCİ NİTELİK TAŞIYOR

Uygulanan transfer yasaklarının kalıcı olmadığı ifade edilirken, kulüplerin gerekli şartları yerine getirmesi halinde cezaların kaldırılabileceği aktarıldı. Özellikle mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve futbolcularla yaşanan finansal uyuşmazlıkların çözülmesi durumunda süreç yeniden değerlendirilecek.

BORÇLARIN ÖDENMESİ BEKLENİYOR

FIFA'nın prosedürüne göre transfer yasağı alan kulüplerin, futbolculara olan borçlarını kapatmaları ve mali kriterlere uygun hareket etmeleri gerekiyor. Eksiklerin giderilmesi halinde kulüpler yeniden transfer yapabilme hakkı kazanacak.

