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FIFA resmen açıkladı! Süper Lig'n eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 21, Giresunspor'un ise 6 puanı silindi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 07:49
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TFF'den yapılan açıklamada FIFA Disiplin Komitesi'nin Süper Lig'in eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'un ise 6 puanının silindiğini açıkladı. İşte detaylar...

FIFA resmen açıkladı! Süper Lig'n eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 21, Giresunspor'un ise 6 puanı silindi

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

  • Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
  • Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Bu kararın ardından TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana düşerken, TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor -2 puana düşmüş oldu.

GİRESUNSPOR: "TARİH AFFETMEYECEK"

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Giresunspor, FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2024'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulla göreve başlayan yönetim kurulunun, geçen sürede kulübün işleyişi konusunda yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirdiği belirtildi.

Kulübün geçmiş yönetimlerden gelen borçları içeren dava dosyalarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Gelinen süreçte bu dosyalardan doğan ve vadesi geçmiş eski futbolcu borçları nedeniyle transfer tahtamızın 4 transfer döneminden bu yana kapalı olduğu da tüm kamuoyunun malumudur. Buna ek olarak yine geçmiş dönemlerden gelen yabancı futbolcu, SGK ve vergi borçları nedeniyle TFF ulusal kulüp lisans mali kriterlerini karşılayamamamızdan dolayı TFF tarafından kulübümüze 3 puan silme cezası verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Takımın eski futbolcularından Marko Milinkovic'in alacaklarına karşılık FIFA nezdinde dava açtığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncunun avukatlarının FIFA nezdinde açtığı dava neticesinde kulübümüze 6 puan silme cezası daha verildiğini üzülerek ifade etmek isteriz. Yönetim kurulumuz olarak Giresunspor'umuzu yaşatmak için elimizden gelen bütün özveri ve gayretle kulübümüzün karşı karşıya olduğu ve geleceğini tehdit eden tüm bu sorunlarla tek başımıza mücadele ettiğimizin de bilinmesini isteriz. Tarih, Giresunsporumuzu karanlığa itenleri ve içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çaba sarf etmeyenleri asla affetmeyecektir."

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Süper Lig Yeni Malatyaspor Giresunspor FIFA son dakika 1.lig
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