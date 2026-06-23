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FIFA'ya 'Şikayet edeceğiz' demişlerdi! ABD'den İran kararı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayan İran Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

FIFA'ya 'Şikayet edeceğiz' demişlerdi! ABD'den İran kararı
Cevdet Berker İşleyen

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı için uygulanan seyahat kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle İran kafilesinin, grup aşamasındaki son karşılaşması öncesinde Seattle'a daha erken gitmesine izin verilecek.

SEATTLE'DA FAZLADAN BİR GÜN KALACAKLAR

Açıklamaya göre İran Milli Takımı, 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır karşılaşmasından iki gün önce kente ulaşabilecek. Böylece İran ekibi, turnuvadaki ilk iki maçına kıyasla ABD topraklarında bir gün daha fazla kalmış olacak.

ANA KAMP YİNE TIJUANA'DA

Seyahat planında yapılan değişikliğe rağmen takımın ana kamp merkezi değişmeyecek. İran kafilesinin, Seattle'daki maçın ardından yeniden Meksika'nın sınır kenti Tijuana'daki kampına dönmesi gerekecek.

FIFA ya Şikayet edeceğiz demişlerdi! ABD den İran kararı 1

FIFA'YA ŞİKAYET HAZIRLIĞI SONRASI GELEN KARAR

Kararın, İran Futbol Federasyonu'nun turnuva boyunca takıma uygulanan prosedürler nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı değerlendirdiğini açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Federasyonun bu konudaki girişimleri uluslararası futbol kamuoyunda da yankı uyandırmıştı.

WASHINGTON-TAHRAN GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Beyaz Saray'ın FIFA görev gücüne başkanlık eden Andrew Giuliani, son günlerde seyahat politikasında değişiklik yapılmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğünü belirtmişti. ABD yönetimi daha önce, Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin belirsizliği nedeniyle İran'ın Arizona'da kamp yapmasına izin vermemişti. Bu kararın ardından İran Milli Takımı, mayıs ayı sonunda kamp merkezini ABD sınırındaki Tijuana'ya taşımıştı.

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