SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye...

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında bin 555 puanla 27. sıradaki yerini korudu. İşte detaylar...

FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye...
Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki mücadelesine devam eden A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında bin 555 puanla 27. sırada yer aldı.

İSPANYA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye... 1

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki rakiplerinden İspanya, topladığı bin 875 puanla 1. sıraya yükselirken, Gürcistan bin 377 puanla bir basamak düşerek 68. sırada yer aldı. Bin 271 puanlı Bulgaristan ise iki basamak gerileyerek 86. sıraya yerleşti.

ARJANTİN İKİ BASAMAK DÜŞTÜ

FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye... 2

FIFA’nın internet sitesinde yayınlanan Eylül ayı sıralamasının ilk 5 basamağında da çeşitli değişiklikler meydana geldi. Birinci sıraya yükselen İspanya’yı, bir sıra yükselen bin 870 puanlı Fransa izlerken, önceki sıralamanın lideri Arjantin ise iki basamak düşerek 3. sırada yer aldı. Bin 820 puanlı İngiltere’nin 4. sıradaki yeri değişmezken, Portekiz de topladığı bin 779 puanla Brezilya’yı geride bırakarak 5. sıraya çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!
Bakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldüBakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldü
Anahtar Kelimeler:
milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.