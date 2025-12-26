SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret: Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü, önceki başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Açıklamada, " Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir" ifadesine yer verildi.

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret: Fenerbahçe'den açıklama geldi
Mustafa Fidan

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Kulüp, ziyaretin nezaket amaçlı yapıldığını açıkladı.

Ali Koç tan Sadettin Saran a ziyaret: Fenerbahçe den açıklama geldi 1

FENERBAHÇE'DEN KOÇ-SARAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'dan Savic açıklamasıTrabzonspor'dan Savic açıklaması
Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor: Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildiFutbolda bahis soruşturması derinleşiyor: Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kasım Garipoğlu'ndan alicengiz oyunları

Kasım Garipoğlu'ndan alicengiz oyunları

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.