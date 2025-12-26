Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret: Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Kulüp, ziyaretin nezaket amaçlı yapıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN KOÇ-SARAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."