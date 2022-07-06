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FIFPRO uyardı! Aralarında Türkiye'de var...

06.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO), bu transfer döneminde aralarında Türkiye’nin de olduğu 7 ülkeye transfer olacak futbolcuları uyardı. Uyarının nedeni içeriği okuyunca anlaşıldı. FIFPRO, Türkiye'de yaşayan oyuncuların ödemelerde sorun yaşadığını iddia ederek flaş bir paylaşımda bulundu.

FIFPRO uyardı! Aralarında Türkiye'de var...

FIFPRO’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transfer döneminde Türkiye, Cezayir, Çin, Libya, Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan İkinci Ligi’ne imza atacak futbolcular için uyarı mesajı yayımladı.

Tavsiye şeklindeki duyuruda, bu 7 ülkedeki kulüplerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi. Ayrıca Türkiye ve Romanya’da futbolcuların maaşlarını almakta zorlandığını ve sözleşme ihlallerinin de sıkça yaşandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR ÇOK ÖNEMSİYOR

fifpro

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO) dünya çapında tanınan ve önemsenen bir kurum. Futbolcuların bu kurumu takip edip kararları ciddiye alması muhtemel. Süper Lig kulüplerinin bu açıklamanın ardından nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.


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Türkiye
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