FIFPRO uyardı! Aralarında Türkiye'de var...

FIFPRO’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transfer döneminde Türkiye, Cezayir, Çin, Libya, Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan İkinci Ligi’ne imza atacak futbolcular için uyarı mesajı yayımladı.

Tavsiye şeklindeki duyuruda, bu 7 ülkedeki kulüplerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi. Ayrıca Türkiye ve Romanya’da futbolcuların maaşlarını almakta zorlandığını ve sözleşme ihlallerinin de sıkça yaşandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR ÇOK ÖNEMSİYOR

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO) dünya çapında tanınan ve önemsenen bir kurum. Futbolcuların bu kurumu takip edip kararları ciddiye alması muhtemel. Süper Lig kulüplerinin bu açıklamanın ardından nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.



