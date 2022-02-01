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  4. Fıkra gibi olay! Kulübünden ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu! Bakın yakayı nasıl ele verdi...

Fıkra gibi olay! Kulübünden ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu! Bakın yakayı nasıl ele verdi...

01.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da hırsızlık suçuyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu. Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.

Fıkra gibi olay! Kulübünden ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu! Bakın yakayı nasıl ele verdi...

Olay, geçen Pazartesi 01.30 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; A.Y (21) gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına geldi. Binanın penceresinden içeri giren hırsız, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Odaların kapısını kıran hırsız, yaklaşık 3 saat içerde kalarak odalarda bulunan kabloları kesip zarar verdi.

KULÜBÜN ESKİ FUTBOLCUSU KULÜBÜ SOYDU!

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Sabah kulübe gelen yetkilileri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı.

HIRSIZIN ESKİ FUTBOLCULARI OLDUKLARINI ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDULAR

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Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu belirlendi. A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan eski futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı. Kulüp yetkilileri bu durum karşısında şoke oldu.

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Futbol başlı başına hırsızlıktır

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