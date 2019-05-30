Fikret Orman Abdullah Avcı ile görüştüklerini doğruladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüştüklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın tanıdıkları, sevdikleri ve çok beğendikleri bir hoca olduğunu aktaran Orman, "Benim de yakın dostumdur. Beşiktaş'ta olmasını isterim. Son yönetim kurulu toplantısında isimleri tartışmıştık. Abdullah hoca önde gelen isimlerden biriydi. Şu anda konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir camia. Teknik direktör konusu, bugünden yarına bitirilmesi gereken bir şey de değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa, açıklaması yapılır. Şu anda 'hayırlı olsun' denilecek bir durum yok. 3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz. Sonraki artı opsiyonlar olur. Bizim esas hedefimiz, benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bayrama gitmeden netleşmiş olur." diye konuştu.