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Fikret Orman, Brahimi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

İki yıl önce Porto'da oynayan Brahimi'ye talip olan Başkan Orman, Portekiz ekibiyle sözleşme uzatmayan Cezayirli yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı.

Fikret Orman, Brahimi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

Başkan Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.

Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş yacine brahimi

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