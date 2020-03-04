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Fildişi Sahili'nin yeni hocası Beaumelle

FUTBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 19:43 | Son Güncelleme

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.

Fildişi Sahili'nin yeni hocası Beaumelle

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, İbrahim Kamara'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Beaumelle ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili Milli Takımı

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