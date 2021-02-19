Filede Nevşehir Belediyespor rahat kazandı

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Numune Gençlik karşısında 3-0 galip geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunun 16. haftasında Nevşehir Belediyespor ve Numune Gençlik kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 25-16 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip ikinci sette de zorlanmadı.

İkinci sette rakibine karşı 25-15 gibi farklı bir üstünlük kuran temsilcimiz maçın son setini de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

