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Filede Nevşehir Belediyespor rahat kazandı

19.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Voleybol Kadınlar 1.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Numune Gençlik karşısında 3-0 galip geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunun 16. haftasında Nevşehir Belediyespor ve Numune Gençlik kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 25-16 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip ikinci sette de zorlanmadı.
İkinci sette rakibine karşı 25-15 gibi farklı bir üstünlük kuran temsilcimiz maçın son setini de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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