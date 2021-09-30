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Filenin Efeleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı Finlandiya’ya 3-2 yenilerek grup üçüncüsü oldu, Sırbistan’la eşleşti

30.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında Finlandiya’ya 3-2 yenilerek grup üçüncüsü oldu ve son 16 turunda Sırbistan’la eşleşti.

Filenin Efeleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı Finlandiya’ya 3-2 yenilerek grup üçüncüsü oldu, Sırbistan’la eşleşti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi Finlandiya'ya Tampere'de 3-2 yenildi.

Grubu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu ikincisi Sırbistan'la karşılaşacak.

Türkiye Finlandiya'yı yenebilseydi grubu ikinci bitirecek ve Sırbistan yerine Ukrayna'yla eşleşecekti.

Grupta son maçlar sonrası Türkiye, yendiği Rusya'nın da gerisinde kalmış oldu.

Filenin Efeleri

Filenin Efeleri, Finlandiya karşısında ilk seti 25-17 kaybetti.

Sonraki iki seti 25-16 ve 29-27 alan Türkiye 2-1 öne geçti.

Finlandiya dördüncü seti 25-18 alınca, maçın galibini ve gruptaki sıralamayı belirleyecek beşinci sete geçildi.

Bu seti 15-13 alan Finlandiya karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Son 16 turu maçı Pazar günü

C Grubu'nu Hollanda 13 puanla birinci, Rusya 11 puanla ikinci, Türkiye 10 puanla üçüncü, Finlandiya da 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye-Sırbistan son 16 turu karşılaşması Pazar günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda daha önce C Grubu'nda sırasıyla Rusya ve İspanya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı da 3-0 mağlup etmiş; Hollanda'ya ise 3-1 yenilmişti.

Filenin Efeleri, üç galibiyet sonrası 24 takımlı turnuvada son 16 turuna kalmıştı.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde, yarı final ve final karşılaşmaları ise Polonya'da oynanacak.

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