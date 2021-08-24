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Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 yendi, grubu lider tamamladı

24.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi ve grubunu namağlup lider tamamladı.

Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 yendi, grubu lider tamamladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi ve grubunu namağlup lider tamamladı.

İlk seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette çok sayıda servis hatası yapmasına rağmen aynı sonuçla seti aldı.

Son sette ise 25-20 kazanan Milli Takım, kendisi gibi ilk dört maçını kazanan Hollanda'yı mağlup etmeyi başardı ve grubunu beş maçta yalnızca bir set kaybederek tamamladı.

https://twitter.com/TVForgtr/status/1430199323040665600

Filenin Sultanları, B Grubu'nun dördüncüsü ile Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos'ta oynanacak bu maçı kazanırsa çeyrek finale yükselecek.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada dört grupta 24 takım mücadele ediyor.

Her grubun ilk dört sırasında yer alan takımlar, çeyrek finaller öncesi birer eleme maçı oynayacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos - 3 Eylül arası oynanacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de gerçekleşecek.

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