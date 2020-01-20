YURTHABER
  4. Filenin sultanları Isparta’da boy gösterdi

Filenin sultanları Isparta’da boy gösterdi

ISPARTA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta’nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.17-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Antalya Kepez Belediyespor, Denizli Merkez Efendi Belediyespor, Muğla Fethiye Doğa Spor ve Denizli Pamukkale Belediyespor mücadele etti.Müsabakalar sonunda Denizli Merkezefendi Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Muğla Fethiye Doğa Spor’u 3-2 setlerle yenerek TVF Bayanlar 2.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta’nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.
17-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Antalya Kepez Belediyespor, Denizli Merkez Efendi Belediyespor, Muğla Fethiye Doğa Spor ve Denizli Pamukkale Belediyespor mücadele etti.
Müsabakalar sonunda Denizli Merkezefendi Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Muğla Fethiye Doğa Spor’u 3-2 setlerle yenerek TVF Bayanlar 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Isparta 32 Spor, BAL’da 2. yarıya galibiyetle başladıIsparta 32 Spor, BAL’da 2. yarıya galibiyetle başladı
Isparta 32 Spor’dan transfer şovIsparta 32 Spor’dan transfer şov
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Isparta Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:14
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Isparta Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Akkent Eczanesi
Merkez
Aytaç Eczanesi
Merkez
Halıkent Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.